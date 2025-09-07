В Киеве горят многоэтажки и авто: первые последствия ночной атаки РФ

В ночь на 7 сентября россияне массированно атакуют Киев дронами. В результате обстрела в столице горят многоэтажные дома и авто.
РБК-Украина рассказывает все, что известно о ночной атаке дронами.
Главное:
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, первые фиксации вражеских беспилотников в воздушном пространстве Украины начались вчера, с 17:22. Первые дроны летели из Донецкой области, затем с севера, а следующие с других направлений.
Примерно через два часа в столице уже объявили тревогу, были слышны звуки взрывов, а затем повторные после 23:00. Однако особенно громкие взрывы начиналось ориентировочно с 03:00, после чего стали фиксироваться первые последствия атаки.
Согласно информации от местных властей, повреждения в результате обстрела пока зафиксированы в двух районах.
"В Святошинском районе фиксируем последствия вражеской атаки. Сообщают о возгорании автомобилей на парковке. С ситуацией работают пожарные", - писал начальник КГГА Тимур Ткаченко в 03:29.
Позже он уточнил, что поступает информация о попадании в жилую 9-этажку и 16-этажку.
"Фиксируем попадание вражеских дронов в жилые 9-тиэтажки Святошинского района. Еще на нескольких локациях. На месте пожара", - уточнил Ткаченко в 04:01.
Параллельно мэр Киева Виталий Кличко тоже писал, что есть попадания и возгорания в двух вышеуказанных домах.
Обновлено в 04:17
"Возгорание еще в одной девятиэтажке на Святошино. Все службы направляются на место. Находитесь в укрытиях! Вражеская атака на столицу продолжается", - проинформировал мэр Киева.
Кроме того, в районе произошло возгорание на складах.
Обновлено в 04:33
"В девятиэтажном доме в Святошинском районе, где в результате атаки произошло возгорание, частичное разрушение с 4 по 8 этажи. Все службы работают на месте", - сообщил Кличко.
По состоянию на 04:01 стало известно, что в столице уже повреждены по меньшей мере три дома.
"В Дарницком районе, по предварительной информации, пожар в результате попадания обломков в четырехэтажный жилой дом", - сообщил Кличко в 04:02.
Начальник КГГА тоже подтверждает, что в Дарницком районе поврежден 4-этажный дом. Кроме того, мэр столицы писал, что в этот район был вызов медиков.
Обновлено в 04:23
"В четырехэтажном доме в Дарницком районе произошло частичное разрушение третьего этажа здания. Все службы на месте", - сообщает городской голова.
В КМВА сообщили, что по состоянию на 04:27 известно уже о двух пострадавших.
Обновлено в 04:43
Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в Святошинском и Дарницком районах возросло до 8. Трое из них были госпитализированы, в том числе беременная женщина. Остальным людям оказывают помощь на месте.
При подготовке материала использовались данные Воздушных сил и информация от местных властей.