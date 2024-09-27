В Киеве обновили систему пропуска в "Правительственный квартал": о чем речь

Там обратили внимание, что граждане, которые не обновили свои данные в системе вовремя, могут столкнуться с ограничением допуска на режимную территорию "Правительственный квартал".

В Управлении напомнили, что это решение было принято в соответствии с действующим законодательством Украины, в частности, законом "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц" и Указом президента Украины "О введении военного положения в Украине".

"Просим отнестись к этим мерам с пониманием, поскольку во время войны соблюдение порядка и безопасности крайне важны. УГО Украины делает все возможное, чтобы обеспечить максимальный уровень защиты лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана. Безопасность государства и наших людей остается приоритетом номер один", - отметили там.

Ограничение доступа к правительственному кварталу

После начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 г. доступ к правительственному кварталу в Киеве был ограничен по соображениям безопасности. Были приняты ряд мер, таких как установка блокпостов и проверок для контроля передвижения людей и транспорта.

Также был усилен режим охраны и ограничения движения, действующих для предотвращения возможных террористических угроз или попыток диверсий. Такие мероприятия являются частью общей оборонной стратегии столицы во время военного положения, направленной на защиту правительственных учреждений и обеспечение безопасности граждан.