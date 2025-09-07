RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве объявили тревогу на фоне ракетной опасности

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В Киеве утром, 7 сентября, объявили воздушную тревогу. На этот раз из-за ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации и канал Воздушных сил ВСУ.

"Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения ракетного вооружения. Позаботьтесь о своей безопасности: немедленно отправляйтесь в укрытия и оставайтесь там до завершения тревоги", - говорится в сообщении в 05:54.

Кроме того, вражеские ракеты зафиксировали Воздушные силы ВСУ.

Обновлено в 06:06

Военные предупредили, что по состоянию на эту минуту ракетная опасность существует уже для всей страны. Соответственно, что сигнал тревоги тоже сейчас по всей Украине.

Обстрел Киева и Украины

Напомним, что этой ночью враг осуществил массированную атаку дронами и ракетами по Киеву и другим городам Украины.

В частности, в результате ночной атаки ударных дронов в столице горели жилые дома, автомобили, а также есть информация о пострадавших и погибших.

Кроме того, под вражеским ударом оказались такие города, как Одесса, Кривой Рог, Запорожье, Кременчуг и не только.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

КиевВойна в Украине