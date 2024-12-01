В Киеве объявили тревогу из-за атаки "Шахедов"
В Киеве вечером 1 декабря была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских атак с применением беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сирена об угрозе воздушных атак противника раздалась в столице около 21.50.
Местных жителей призвали незамедлительно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.
В Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации ударного БПЛА врага в Киевской области, который двигался в сторону столицы.
Кроме того, стало известно о боевой работе защитников неба в Киевской области из-за "Шахедов".
"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в заявлении Киевской областной военной администрации (КОВА) в Telegram.
Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях, и соблюдать правила информ-тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.
Обновлено: "Шахеды" двигаются в сторону Киева с нескольких направлений
Добавим, позже в Воздушных силах рассказали, что вражеские ударные беспилотники двигаются и востока и юга в направлении Киева.
Атака "Шахедов" 1 декабря
Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время очередной воздушной атаки в воскресенье вечером запустили по Украине ударные беспилотники.
Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство страны с северного направления. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.
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