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В Киеве объявили тревогу из-за атаки "Шахедов"

Киев, Воскресенье 01 декабря 2024 21:58
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В Киеве объявили тревогу из-за атаки "Шахедов" Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве вечером 1 декабря была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой вражеских атак с применением беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена об угрозе воздушных атак противника раздалась в столице около 21.50.

Местных жителей призвали незамедлительно направляться к укрытиям, и оставаться там до отбоя тревоги.

В Воздушных силах ВСУ информировали о фиксации ударного БПЛА врага в Киевской области, который двигался в сторону столицы.

В Киеве объявили тревогу из-за атаки &quot;Шахедов&quot;

Кроме того, стало известно о боевой работе защитников неба в Киевской области из-за "Шахедов".

"В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в заявлении Киевской областной военной администрации (КОВА) в Telegram.

Жителей Киевской области просят находиться в укрытиях, и соблюдать правила информ-тишины - не фиксировать и не выкладывать в сеть работу ПВО.

Обновлено: "Шахеды" двигаются в сторону Киева с нескольких направлений

Добавим, позже в Воздушных силах рассказали, что вражеские ударные беспилотники двигаются и востока и юга в направлении Киева.

Атака "Шахедов" 1 декабря

Ранее сообщалось, что российские оккупанты во время очередной воздушной атаки в воскресенье вечером запустили по Украине ударные беспилотники.

Вражеские дроны-камикадзе заходили в воздушное пространство страны с северного направления. В ряде областей была объявлена ​​воздушная тревога.

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Киев Киевская область ПВО Воздушная тревога Атака дронов
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