В Киеве объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы дронов

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня днем, 22 января, объявили воздушную тревогу на фоне угрозы применения россиянами ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.

Также в Воздушных силах ВСУ отметили, что вражеский беспилотник летит в направлении Вышгорода с северного направления.

Обновлено 11:28

В Киеве и области - отбой воздушной тревоги.

 

Комбинированные удары РФ по Киеву и области

Российские войска в последнее время значительно усилили удары по энергетической и критической инфраструктуре столицы и Киевской области с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Так, в ночь на 20 января войска РФ снова осуществили масштабный обстрел Украины, сосредоточив основной удар на Киеве и области. Для атаки были использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники.

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи враг запустил сотни дронов и ракет различных типов, среди которых - "Циркон", С-300 и "Искандер". Больше всего пострадала Киевская область.

По состоянию на утро в столице без тепла остались 5 635 многоэтажных домов, а на всем левобережье города было прекращено водоснабжение. Также известно об одной пострадавшей женщине в Днепровском районе, которую госпитализировали.

Во время ночной атаки ударам подверглась и Киевская область. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также было повреждено несколько автозаправочных станций.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

