В Киеве объявляли воздушную тревогу на фоне угрозы дронов

Комбинированные удары РФ по Киеву и области

Российские войска в последнее время значительно усилили удары по энергетической и критической инфраструктуре столицы и Киевской области с использованием ударных дронов и ракет различных типов.

Так, в ночь на 20 января войска РФ снова осуществили масштабный обстрел Украины, сосредоточив основной удар на Киеве и области. Для атаки были использованы баллистические ракеты и ударные беспилотники.

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение ночи враг запустил сотни дронов и ракет различных типов, среди которых - "Циркон", С-300 и "Искандер". Больше всего пострадала Киевская область.

По состоянию на утро в столице без тепла остались 5 635 многоэтажных домов, а на всем левобережье города было прекращено водоснабжение. Также известно об одной пострадавшей женщине в Днепровском районе, которую госпитализировали.

Во время ночной атаки ударам подверглась и Киевская область. В результате обстрела погиб мужчина в возрасте 50 лет, а также было повреждено несколько автозаправочных станций.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.