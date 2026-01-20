RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Киеве снова объявляли воздушную тревогу

Фото: в Киеве объявили воздушную тревогу на фоне угрозы ударных дронов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве сегодня днем, 20 января, объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения россиянами ударных беспилотников и скоростных воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - отметили в КГВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, ударные беспилотники движутся с Черниговщины в направлении Киева.

Обновлено 12:45

По сообщению Воздушных сил, в 12:45 объявили отбой воздушной тревоги.

Обновлено 12:46

В Киеве снова объявили воздушную тревогу из-за скоростной цели через Черниговскую область на Киевщину.

Обновлено 12:59

В столице - отбой воздушной тревоги.

 

Ночной удар РФ по Украине 20 января

В ночь на 20 января Россия снова атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В нескольких районах города прогремели мощные взрывы, из-за чего возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне в ночь на 20 января выпустили по Украине сотни дронов и ракеты различных типов, среди которых "Циркон", С-300 и Искандеры. Основным направлением удара была Киевская область.

После обстрела городские власти столицы вынуждены были скорректировать расписания движения поездов на отдельных линиях метро. Причиной стали последствия атаки и перебои с электроснабжением, которые сказались на работе подземки.

По состоянию на утро после ночного комбинированного удара в Киеве без отопления остаются 5 635 многоквартирных домов, а без воды - весь левобережный массив города. Также известно об одной пострадавшей в Днепровском районе, которую госпитализировали.

Кроме этого, в ночь на 20 января российские войска атаковали Киевскую область. В результате обстрела погиб 50-летний мужчина, а также получили повреждения автозаправочные станции.

Больше подробностей о комбинированном ударе врага в ночь на 20 января - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВторжение России в УкраинуВоздушная тревогаДрони