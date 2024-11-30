В Киеве объявляли воздушную тревогу, работала ПВО

В Киеве в ночь на 30 ноября объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой вражеских атак с применением дронов-камикаде.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА) и Воздушные силы ВСУ.
Сирена об угрозе воздушной атаки раздалась в столице около 03.40.
Жителей Киева призвали направляться к укрытиям, и оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Военные проинформировали о фиксации движения в направлении Киева ударного беспилотника противника.
Позже стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны в регионе.
"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в заявлении начальника КГВА Сергея Попко.
Добавим, в Киевской областной военной администрации в публикации в Telegram также рассказали, что было зафиксировано движение вражеских беспилотников.
"В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - передали в администрации.
Уже в 03:52 в Киеве, а также в области заявили об отбое воздушной тревоги.
Кроме того, в Воздушных силах проинформировали об отбое угрозы по БПЛА противника для столицы.
Ранее сообщалось, что вечером 29 ноября российские захватчики запустили ударные беспилотники по территории Украины для очередной воздушной атаки. В ряде областей была объявлена тревога.
Также напомним, что минувшей ночью оккупанты во время воздушной атаки в целом запустили по Украине 132 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа. ПВО ВСУ сбила более половины этих дронов врага.
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