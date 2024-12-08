В Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы "Шахедов"

Сирена об угрозе воздушных атак раздалась в Киеве в субботу в 23:58.

Жителей столицы призвали находиться в укрытиях и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, в сторону Киева двигался ударный беспилотник противника, в том числе с южного направления.

Атака "Шахедов"

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 7 декабря, российские захватчики запустили в сторону Украины несколько групп дронов-камикадзе во время очередной воздушной атаки.

Вражеские ударные беспилотники заходили в воздушное пространство Украины с єжного и восточного направлений. Далее "Шахеды" во время маневров "рассеялись" на значительной части территории страны.

Добавим, как отметил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко в своем Telegram вчера вечером, российские оккупанты смогли поднакопить "Шахеды" за несколько дней, и сейчас фиксируется "много пусков БПЛА".