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В Киеве объявили воздушную тревогу

Понедельник 04 ноября 2024 01:58
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В Киеве объявили воздушную тревогу Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 4 ноября в Киеве была объявлена воздушная тревога. Их причиной стали вражеские дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 01:52.

За полчаса до сигнала тревоги в ПС предупреждали, на севере Киевской области зафиксирована группа вражеских дронов, двигавшихся курсом на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:58 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Полтавской, Черниговской и Житомирской областях. Кроме того, темно-красным цветом уже много месяцев замечены оккупированные территории Украины, а именно - Луганская область и полуостров Крым.

В Киеве объявили воздушную тревогу

Напомним, что примерно полтора часа назад, были слышны взрывы в Киевской области. В регионе работали силы противовоздушной обороны.

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