В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ

Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен День траура по жертвам массированной атаки российских войск на столицу.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.
В память о погибших флаги приспустят на всех коммунальных зданиях, а также рекомендовано сделать это на государственных и частных учреждениях.
В этот день в городе запрещены все развлекательные мероприятия. Разбор завалов после ракетных ударов продолжается - на данный момент подтверждена смерть трех человек в Дарницком районе.
По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются в Соломенском районе. Общее количество пострадавших уже достигает 114 человек.
Россия в ночь на 17 июня осуществила массированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет различных типов.
В течение ночи по городу было нанесено более 400 ударов, из которых значительная часть была сбита силами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей.
В результате обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Особенно пострадали Дарницкий, Соломенский и другие районы столицы. По официальным данным, погибли по меньшей мере 14 человек, более 100 получили ранения.
Спасательные службы продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий атаки.
Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.
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