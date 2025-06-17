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В Киеве объявили День траура по погибшим в результате массированной атаки РФ

Фото: в Киеве объявили День траура по погибшим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислава Ткаченко

Завтра, 18 июня, в Киеве объявлен День траура по жертвам массированной атаки российских войск на столицу.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Виталия Кличко.

В память о погибших флаги приспустят на всех коммунальных зданиях, а также рекомендовано сделать это на государственных и частных учреждениях.

В этот день в городе запрещены все развлекательные мероприятия. Разбор завалов после ракетных ударов продолжается - на данный момент подтверждена смерть трех человек в Дарницком районе.

По словам Кличко, поисково-спасательные работы продолжаются в Соломенском районе. Общее количество пострадавших уже достигает 114 человек.

Ночная атака на Киев

Россия в ночь на 17 июня осуществила массированную атаку на Киев с применением ударных беспилотников типа "Шахед" и ракет различных типов.

В течение ночи по городу было нанесено более 400 ударов, из которых значительная часть была сбита силами ПВО, однако некоторые ракеты достигли целей.

В результате обстрелов пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Особенно пострадали Дарницкий, Соломенский и другие районы столицы. По официальным данным, погибли по меньшей мере 14 человек, более 100 получили ранения.

Спасательные службы продолжают разбор завалов и ликвидацию последствий атаки.

Все подробности о последствиях вражеского удара по столице - читайте в материале РБК-Украина.

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