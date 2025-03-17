В Киеве одну из станций метро закрыли на вход и выход для пассажиров: в чем причина

В Киеве вечером понедельника, 17 марта, одна из центральных станций метрополитена была закрыта на вход и выход для пассажиров. Это сделано из соображений безопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров", - сказано в сообщении.
По состоянию на 21:10 поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу.
О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.
Ранее мы писали о том, что утром субботы, 15 марта, КГГА сообщила, что шесть наземных станций метро "красной" ветки приостановили работу. Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" не осуществлялось, а станции были закрыты на вход для пассажиров.
Сообщалось, что на пути метро попал элемент во время демонтажных работ Дарницкого путепровода. В результате чего были повреждены пути метрополитена.
В КГГА отмечали, что для ремонта нужно четыре-пять часов, но работы завершились быстрее.
Также мы писали, что в Киеве сразу три станции метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.
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