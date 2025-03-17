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В Киеве одну из станций метро закрыли на вход и выход для пассажиров: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве одну из станций метро закрыли на вход и выход для пассажиров 17 марта (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Киеве вечером понедельника, 17 марта, одна из центральных станций метрополитена была закрыта на вход и выход для пассажиров. Это сделано из соображений безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"На станции метро "Вокзальная" обнаружили подозрительную коробку. Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров", - сказано в сообщении.

По состоянию на 21:10 поезда следуют без остановки мимо станции "Вокзальная". На место вызвали взрывотехническую группу.

О возобновлении работы станции будет сообщено дополнительно.

Метро в Киеве

Ранее мы писали о том, что утром субботы, 15 марта, КГГА сообщила, что шесть наземных станций метро "красной" ветки приостановили работу. Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" не осуществлялось, а станции были закрыты на вход для пассажиров.

Сообщалось, что на пути метро попал элемент во время демонтажных работ Дарницкого путепровода. В результате чего были повреждены пути метрополитена.

В КГГА отмечали, что для ремонта нужно четыре-пять часов, но работы завершились быстрее.

Также мы писали, что в Киеве сразу три станции метро временно закрыли для входа пассажиров. Это произошло после падения пассажира под поезд.

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