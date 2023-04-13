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В Киеве на одной из улиц ограничено движение из-за аварии на водопроводе: что известно

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Киев, Четверг 13 апреля 2023 08:59
В Киеве на одной из улиц ограничено движение из-за аварии на водопроводе: что известно Фото: в Киеве на одной из улиц ограничено движение из-за аварии на водопроводе (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 апреля, в Киеве на улице Старокиевский частично ограничено движение из-за аварии на водопроводе. Ограничения будут действовать до 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал"

Так, ремонтные бригады начинают разрывать на проезжей части для ликвидации повреждения на трубопроводе.

"Авария произошла на магистрали 250 мм на улице Старокиевской, 26 в Шевченковском районе. Движение транспорта со стороны улицы Ванды Василевской будет ограничено ориентировочно до 17.00", - говорится в сообщении.

При этом потребители на время работ остаются с водоснабжением.

Как сообщалось, в понедельник, 10 апреля, в Киеве на Дружбы Народов, скорее всего, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.

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