Через Украину пройдет холодный атмосферный фронт. Синоптик дала прогноз на завтра

Завтра, 2 ноября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому погода будет иметь свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда - только на востоке и западе. Южная часть пока удержится от осадков", - рассказала она.

По данным синоптика, северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 м/с.

"В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения - соответственно, ожидается похолодание до дневных +6....+10 градусов. Только юг еще немного побудет в теплой погоде, +11...+16, местами до +16...+18 градусов", - отметила Диденко, добавив, что на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха.

Погода в Киеве

В Киеве 2 ноября предусматривается похолодание до +9 градусов, в воскресенье до +6 градусов.

"Ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь и завтра до обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и воскресенья, 3 ноября, в Киеве - без осадков", - отметила синоптик.