Через Украину пройдет холодный атмосферный фронт. Синоптик дала прогноз на завтра
Завтра, 2 ноября, Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Поэтому погода будет иметь свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда - только на востоке и западе. Южная часть пока удержится от осадков", - рассказала она.
По данным синоптика, северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 м/с.
"В тылу холодного атмосферного фронта будет распространяться воздух арктического происхождения - соответственно, ожидается похолодание до дневных +6....+10 градусов. Только юг еще немного побудет в теплой погоде, +11...+16, местами до +16...+18 градусов", - отметила Диденко, добавив, что на юге в воскресенье уже существенно снизится температура воздуха.
Погода в Киеве
В Киеве 2 ноября предусматривается похолодание до +9 градусов, в воскресенье до +6 градусов.
"Ожидается сильный северо-западный ветер со штормовыми порывами до 15-20 метров в секунду. В ближайшую ночь и завтра до обеда в столице пройдет небольшой дождь, но большую часть дня субботы и воскресенья, 3 ноября, в Киеве - без осадков", - отметила синоптик.
Итоги октября 2024
Среднемесячная температура воздуха в октябре в Киеве составила 10,9 градусов, что на 2,3 градуса выше климатической нормы. Октябрь этого года вошел в десятку самых теплых в столице с 1881 года.
Добавим, что в ноябре 2024 в Украине средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 1-8 градусов тепла, что в большинстве областей близко к норме, только на востоке и юго-востоке страны несколько выше нормы.
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