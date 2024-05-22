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В Киеве ожидается непогода, будет удерживаться до конца суток

Фото: в Киеве ожидается непогода, будет удерживаться до конца суток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 22 мая, в ближайший час в Киевской области и Киеве ожидается гроза, которая будет удерживаться до конца суток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Украинской гидрометеорологической службы.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. В ближайший час с удержанием до конца дня 22 мая гроза. И уровень опасности, желтый", - пишет Укргидрометцентр.

Фото: в Киеве ожидается ненастье, будет содержаться до конца суток (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве на 23 мая

Согласно данным Укргидрометцентра, завтра, 23 мая, на территории Киевской области, а также Киева ожидается переменная облачность. Днем местами возможны кратковременные дожди и гроза. Температура: 

  • в Киевской области ночью будет колебаться от 11+ до 16+, а днем от 23+ до 28+; 
  • в Киеве ночью будет колебаться от 13+ до 15+, а днем от 26+ до 28+; 

Подробнее о погоде на завтра в Украине можно прочитать по ссылке.

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