В Киеве обвалилась часть Воздухофлотского путепровода

В Киеве сегодня, 19 июня, обвалилась пешеходная часть Воздухофлотского путепровода. Это повлияло на движение общественного транспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевпастранс" в Telegram, патрульную полицию Киева в Telegram и Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Как сообщили в компании, из-за обвала части путепровода задерживается движение трамваев № 1 и № 3. На место инцидента уже направили соответствующую службу.
Тем временем в сети публикуют видео, на которых можно заметить последствия обвала путепровода. По неофициальным данным, пострадавших в результате этого нет.
Обновлено 19:45
В патрульной полиции Киева предупредили, что из-за обвала части путепровода на проспекте Воздушных сил движение транспорта перекрыто на улице Борщаговской в оба направления.
Полиция призывает учитывать эту информацию при планировании маршрута поездок.
Обновлено 19:50
В КГГА уточнили, что движение автомобилей перекрыто на границе улиц Борщаговской и Жилянской (под мостом). Жертв и пострадавших нет, на месте работают необходимые службы, чтобы восстановить возможность движения.
Также, по информации ведомства, планируется организовать движение автобусов по маршруту трамвая № 3. Об этом сообщит "Киевпастранс".
Ремонт путепровода планировали провести в 2024 году, добавили в КГГА.
Напомним, в сентябре прошлого года в Киеве во время ремонтных работ обвалился Дегтяревский путепровод.
Это произошло спустя несколько месяцев после начала ремонта. В КГГА тогда подчеркивали, что ответственность за инцидент несет подрядчик.
В конце 2023 года движение по Дегтяревскому мосту уже возобновили.
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