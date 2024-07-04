В Киеве ограничили проезд грузовиков из-за жары

В четверг, 4 июля, на территории Киева введены ограничения движения для грузовиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.
"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.
По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается сильная жара до +38 градусов. При этом в западных, Житомирской, Винницкой, а днем и Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.
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