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В Киеве ограничили проезд грузовиков из-за жары

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг, 4 июля, на территории Киева введены ограничения движения для грузовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Киева в Telegram.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т", - говорится в сообщении. 

В полиции добавили, что водители грузовиков могут переждать жаркий период на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Погода в Украине 4 июля

По прогнозу Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается сильная жара до +38 градусов. При этом в западных, Житомирской, Винницкой, а днем и Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы.

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