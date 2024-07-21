В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр: что известно

В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр 21 июля. Спасатели ищут мужчину, который упал в воду вместе с тросом.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал пресс-офицер ГСЧС Киева Павел Петров.
В ГСЧС Киева изданию подтвердили - несчастный случай действительно произошел. На месте работают специалисты.
"Пять водолазов, а также на катере, обследуют акваторию воды, где, вероятно, он упал. Ищем", - сказал РБК-Украина пресс-офицер ГСЧС столицы.
Около часа назад в соцсетях стали появляться видео, где очевидцы утверждали, что на канатной дороге в Киеве оборвался трос и упал в воду.
По их словам, вместе с тросом в воду упал и мужчина. Обрыв произошел прямо во время спуска. Позже трос из воды удалось вытащить, но без человека.
Из-за ЧП на канатной дороге возникли проблемы с движением транспорта на Набережном шоссе в Киеве.
"В связи с аварией на аттракционе на Набережном шоссе движение транспорта затруднено", - предупредили в патрульной полиции Киева.
Как сообщлось, в январе 2021 года на курорте в Карпатах 74 туриста застряли на канатной дороге. Температура воздуха в то время составляла +1 градус.
А еще раньше, в Харькове подросток упал с подвесной канатной дороги в парке. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
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