В Киеве обсудили проблемы обучения операторов БПЛА. В каких изменениях требуются нормативы Минобороны

Кроме увеличения производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), Вооруженным силам Украины требуется увеличение количества обученных операторов, которые будут иметь соответствующие государственные сертификаты и смогут эффективно уничтожать оккупантов и проводить аэроразведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на участников круглого стола о проблемах обучения операторов БПЛА, состоявшегося по инициативе онлайн-издания "КиївВлада".

По словам экспертов, нужно, чтобы Министерство обороны Украины внесло изменения в некоторые свои нормативные акты, а также с участием производителей БПЛА, учебных центров и Министерства образования и науки разработало и утвердило соответствующие государственные учебные программы, а также сертификации обученных операторов БПЛА.

Исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) Максим Поливяный отметил, что главная проблема того, что Минобороны не контрактирует и не оплачивает услуги по обучению операторов БПЛА - это отсутствие соответствующей нормативной базы.

"Министерство обороны, а сейчас Агентство по оборонным закупкам, которое со следующего года займется закупкой вооружения, военной техники, в частности БПЛА, не имеет нормативной основы для того, чтобы отдельно заключать контракты на закупку услуг по обучению", - сообщил он.

По его мнению, нужно создать нормативную базу для сертификации учебных центров операторов БПЛА любого назначения – от аэроразведки до FPV-дронов, от тактических БПЛА до стратегических.

Он также сообщил, что NAUDI вместе с Национальным авиационным университетом (НАУ) положили начало совместной программе, в рамках которой Ассоциация выдает именные стипендии студентам, которые в дальнейшем будут работать как технические и инженерные специалисты на предприятиях по производству БПЛА.

СЕО компании по производству дронов Militech Надежда Омельченко считает, что для системного и качественного решения задачи необходима коллаборация производителей, Минобороны, Минобразования и волонтерских движений.

Член совета учредителей компании DEVIRO (производитель БПЛА "Аист-100") Денис Чередниченко рассказал, что его компания прошла весь путь сертификации своих БПЛА и обучения операторов, получив соответствующий сертификат в Государственной авиационной службе Украины.

"Сейчас у нас более 30 инструкторов, которые имеют официальный статус и могут обучать по соответствующей программе. Мы также принимаем на обучение гражданских лиц", - сказал он, отметив, что обучение одного экипажа (три оператора) БПАК "Аист-100" стоит ориентировочно 300 тыс. грн.

Несмотря на это, отметил Чередниченко, обучение операторов БПЛА его компания осуществляет на бесплатной основе, потому что в Министерстве обороны отсутствуют процедуры, позволяющие оборонному ведомству платить за эту работу.

Чередниченко также обратил внимание еще на одну проблему: государственные учебные центры, в том числе Министерства обороны, обучают операторов БПЛА по сокращенной программе и не предоставляют статус внешнего оператора БПЛА: "То есть курсанты являются слушателями курсов, получающих справки, какие именно Министерство обороны не признает и не дает после обучения соответствующей военной учетной специальности".

Народный депутат, представитель комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко отметил, что наиболее приемлемым форматом решения вопроса по обучению операторов БПЛА должно быть государственно-частное партнерство. Соответствующий закон в Украине принят еще летом 2010 года.

При этом парламентарий согласен с тем, что сейчас Министерство обороны должно изменить собственные подзаконные акты, чтобы иметь право и возможность платить частным структурам за обучение операторов БПЛА для нужд ВСУ.

Также Ивченко считает, что именно производители БПЛА должны предложить государству видение развития этого сегмента рынка военной техники – стратегию на 10-15 лет и сами создавать учебные центры.