В Киеве обсудили образование, миграцию и рынок труда в условиях войны

Рынок труда страны, тем временем также несет ощутимые потери. Об этих и других вызовах дискутировали участники форума педагогов и работодателей: "Молодежь удержать нельзя отпустить" от делового онлайн-издания "Коммерсантъ Украинский".

"Для Украины (миграция молодежи, - ред.) выглядит как потеря", - отметил президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов, однако призвал не паниковать.

По его словам, многие из тех, кто уехал учиться за границу, не вернется. Но будут те, кто вернется.

"Они принесут в Украину другую культуру, опыт и будут создавать новые проекты", - добавил он, сравнивая ситуацию с Израилем, где диаспора активно поддерживает страну.

На форуме "Молодежь удержать нельзя отпустить" эксперты обсуждали, как противодействовать оттоку молодежи в контексте доступности образования и создания условий для профессионального развития в Украине.

"Люди чувствуют, что пробиться невозможно, если ты не связан с политическими или финансовыми структурами. Это влияет на демографическую ситуацию", - подчеркнул заместитель директора Института демографии НАНУ Александр Гладун.

Заместитель министра образования Андрей Витренко напомнил, что в этом году в Украине предложение ЗВО значительно превышает количество абитуриентов - 429 тыс. мест против 210 тыс. заявлений.

"Вторая проблема - безопасность. Если раньше лидером по набору студентов был Киев, сейчас это Львов", - отметил он.

Внутренняя миграция молодежи из прифронтовых регионов также угрожает экономической стабильности городов, где университеты являются градообразующими. Народный депутат Юлия Гришина отметила, что ВРУ уже инициировало введение "отложенного ВНО" - как способ удержать студентов в этих областях.

"Если уедут студенты и преподаватели, там просто не останется города. Университеты - это магниты городов. Потеря человеческого потенциала - угроза для страны", - отметил ректор Житомирской политехники Виктор Евдокимов.

Проблемы НМТ дополнительно усложняют ситуацию. Национальный мультимедийный тест длится более 4 часов, перегружая учеников во времена тревог и отключений света.

"35-40 минут - это максимум концентрации подростка. НМТ перегружает, повышает стресс и снижает шансы на успешное поступление. Ученики, которые не справились, часто уезжают за границу", - отметила Андриана Паук, учительница английского и основательница Bla-bla School.

Проректор Харьковского университета Лилия Гриневич добавила, что важно удержать не только студентов, но и ученых с высокими индексами Хирша, ведь государство уже инвестировало значительные средства в их подготовку.

"Необходима политика поддержки лучших университетов, чтобы не потерять потенциал преподавателей и ученых за границу", - отметила она.

Татьяна Вакуленко, директор Украинского центра оценивания качества образования, в свою очередь, отметила, что украинские абитуриенты демонстрируют высокие результаты НМТ даже в стрессовых условиях и добавила, что УЦОКО работает над улучшением и доработкой вступительного тестирования.

Бизнес также реагирует на отток молодежи и уже сталкивается с кадровым дефицитом. Наталья Теряхина (Kernel) и Денис Гончарук (ПУМБ) рассказали о программах стажировки и обучения молодежи. Ольга Нагорнюк (Ajax Systems) поделилась опытом по поддержке компанией лаборатории ЗВО и преподавателей университетов. Олег Плахтий (Эпицентр К) рассказал о том, как компания привлекает одновременно более 160 учебных заведений для развития своих будущих молодых специалистов.

"Украина имеет уникальные возможности для развития молодежи, не хуже зарубежных, и бизнес готов демонстрировать их через практику", - подчеркнула Елена Колесникова, председатель Комитета по устойчивому развитию Федерации работодателей Украины.