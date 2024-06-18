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В Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в автомобиле и скрылся: полиция ищет нападавшего

Киев, Вторник 18 июня 2024 13:39
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В Киеве неизвестный выстрелил в мужчину в автомобиле и скрылся: полиция ищет нападавшего Фото: вооруженное нападение на водителя в Киеве 18 июня (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве неизвестный совершил нападение на водителя припаркованного авто, открыв по нему огонь из оружия. Полиция ищет нападавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Telegram.

"В столичную полицию линию 102 поступило сообщение о том, что на улице В. Ярмолы слышны выстрелы. В адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции", - говорится в сообщении.

Предварительно правоохранители выяснили, что к припаркованному на улице авто, в котором находился муж с женой, подошел неизвестный и выстрелил в мужчину, после чего скрылся.

В полиции уточняют, что женщина не получила ранений.

"На месте происшествия работают все службы, решается вопрос предоставления правовой квалификации, принимаются меры по установлению и задержанию нападавшего", - сообщают правоохранители.

Подобные случаи в столице

Напомним, что в конце мая мужчина устроил стрельбу в Оболонском районе Киева. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Также о случае со стрельбой в столице стало известно в октябре прошлого года, когда водитель автомобиля не остановился на блокпосте по требованию военных, из-за чего те открыли огонь в воздух и по машине.

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