У Києві невідомий вистрілив у чоловіка в автомобілі та втік: поліція шукає нападника

У Києві невідомий здійснив напад на водія припаркованого авто, відкривши по ньому вогонь зі зброї. Наразі поліція шукає нападника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нацполіції в Telegram .

"До столичної поліції лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці В. Ярмоли чути постріли. На адресу негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного і районного управлінь поліції", - йдеться в повідомленні.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що до припаркованого на вулиці авто, у якому перебував чоловік з дружиною, підійшов невідомий та вистрілив у чоловіка, після чого втік.

У поліції уточнюють, що жінка поранень не отримала.

"На місці події працюють всі служби, вирішується питання надання правової кваліфікації, вживаються заходи із встановлення та затримання нападника", - повідомляють правоохоронці.