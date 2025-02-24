В Киеве могут частично открыть движение по Южному мосту: Кличко назвал условие

"В декабре 2024 года городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в обычном режиме по Южному мосту не было. Теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег", - заявил он.

При этом столичный голова отметил, что движение с правого берега пока останется без изменений.

"Такие предварительные договоренности. Для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации. И после этого - решение Совета обороны города", - отметил Кличко.

Он добавил, что городские власти оперативно сообщат об окончательно принятых решениях.

Ограничение движения по Южному мосту

Движение через Южный мост ограничили еще в марте 2022 года во время угрозы наступления россиян на Киев. Причины такого решения не разглашали, однако городские власти неоднократно заявляли, что ограничения необходимы для безопасности столицы.

Согласно протоколу Совета обороны Киева, проезд по Южному мосту разрешен только военному транспорту, экстренным и аварийным службам, общественному транспорту, транзитным грузовикам, а также транспорту со специальным пропуском.

После ряда скандалов в соцсетях из-за видео блогеров, которые пользовались мостом благодаря пропуску на комендантский час, бывший глава КГВА Сергей Попко подчеркивал, что этот документ не дает права на проезд через закрытый мост.