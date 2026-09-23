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В Киеве медики "скорой" будут получать доплаты за работу во время атак РФ

19:09 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко
Фото: бригада экстренной медицинской помощи возле кареты скорой (Getty Images)

В Киеве планируют ввести дополнительные выплаты для работников бригад экстренной медицинской помощи, работающих во время воздушных тревог и на местах поражения в результате российских атак.

Соответствующий проект изменений в городскую целевую программу "Поддержка и развитие здравоохранения столицы на 2024-2027 годы" поддержала постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам здравоохранения, семьи, социальной и ветеранской политики.

Речь идет о работниках КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева". Именно эти бригады выезжают в районы, где произошли удары, и оказывают помощь пострадавшим даже при повторной опасности.

За что медики будут получать доплаты

Проект предусматривает безвозвратную финансовую помощь работникам экстренной медицинской помощи дополнительно к основной зарплате.

Выплаты планируют начислять за:

  • работу во время воздушной тревоги;
  • работу непосредственно на месте поражения;
  • работу на месте поражения во время воздушной тревоги

В последнем случае предусмотрена более высокая ставка. Размер выплаты зависит от фактического времени работы медика или продолжительности выезда бригады в соответствующих условиях.

В Департаменте здравоохранения Киева отмечают, что такие выплаты должны стать дополнительной материальной поддержкой медиков, работающих в опасных районах.

"Наши бригады экстренной помощи ежедневно работают там, где наибольшие риски. Во время вражеских атак медики выезжают на места поражений, спасают людей и нередко сами оказываются под повторными обстрелами", - отметила директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан.

По ее словам, экстренная медицинская помощь остается одной из ключевых спасательных служб столицы, поэтому поддержка работников должна быть не только моральной, но и материальной.

Что еще предполагает проект

Кроме доплат, в рамках изменений в городскую программу планируется профинансировать специализированную одежду для работников бригад экстренной медицинской помощи. Он будет обладать защитными характеристиками, необходимыми для работы в опасных условиях.

Также в медицинских учреждениях, где работают военно-врачебные комиссии, планируют установить стационарные рамки-металлодетекторы. Это должно усилить безопасность медиков и посетителей.

Напомним, Кабмин 21 сентября утвердил новые правила работы больниц во время воздушных тревог . При "желтом" уровне медучреждения работают в обычном режиме, но должны обеспечить доступ пациентов и персонала к укрытиям.

При красном уровне работники и пациенты должны перейти в безопасные места. В то же время, нельзя прерывать опасные для остановки процессы - в частности операции, реанимацию и интенсивную терапию. Экстренная медицинская помощь работает непрерывно, независимо от уровня угрозы.

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