Проверки ТЦК: большинство инцидентов за июнь назвали фейками

Общая статистика

В Сухопутных войсках заявили, что по результатам проверки работы ТЦК и СП в июне 6 из 7 инцидентов (86%) связанных с ТЦК оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.

За июнь только 14% инцидентов, связанных с их работой, подтвердились. Остальные - фейки, манипуляции и вражеские информационно-психологические операции (ИПСО).

По официальной статистике, из 42 сообщений только 6 оказались достоверными. Соответственно:

1 человек отстранен от обязанностей ,

, 5 - привлечены к дисциплинарной ответственности ,

, 30 - находятся на этапе служебных расследований.

Статистика в Киеве

В рамках инициативы Командования Сухопутных войск ВСУ внедряется прозрачность и открытость в деятельности ТЦК, в частности во время мобилизационных мероприятий.

Как сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, за май было зафиксировано 33 инцидента, которые могут свидетельствовать о нарушениях со стороны работников центров.

Более половины из них (17 случаев) не подтвердились - речь идет о манипуляциях, фейках или враждебных информационно-психологических операциях. Зато 16 инцидентов подтверждены, большинство из них сейчас расследуются.

"Подход к оценке подобных инцидентов остается взвешенным: не каждое сообщение подтверждается, ведь среди них встречаются случаи сознательных манипуляций или дезинформации", - отметили в ТЦК.

По состоянию на сейчас:

1 человек привлечен к ответственности ,

, 15 инцидентов находятся на стадии расследования ,

, увольнений или отстранений не было.

В ТЦК добавляют, что часть обращений может быть частью кампаний по дискредитации работы учреждений и срыва мобилизации.