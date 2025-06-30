Проверки ТЦК: большинство инцидентов за июнь назвали фейками

Большинство жалоб на работу ТЦК оказались фейками или манипуляциями. В июне только 14% инцидентов подтвердились после проверки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Киевский городской ТЦК и СП и Сухопутные войска.
В Сухопутных войсках заявили, что по результатам проверки работы ТЦК и СП в июне 6 из 7 инцидентов (86%) связанных с ТЦК оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.
За июнь только 14% инцидентов, связанных с их работой, подтвердились. Остальные - фейки, манипуляции и вражеские информационно-психологические операции (ИПСО).
По официальной статистике, из 42 сообщений только 6 оказались достоверными. Соответственно:
В рамках инициативы Командования Сухопутных войск ВСУ внедряется прозрачность и открытость в деятельности ТЦК, в частности во время мобилизационных мероприятий.
Как сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, за май было зафиксировано 33 инцидента, которые могут свидетельствовать о нарушениях со стороны работников центров.
Более половины из них (17 случаев) не подтвердились - речь идет о манипуляциях, фейках или враждебных информационно-психологических операциях. Зато 16 инцидентов подтверждены, большинство из них сейчас расследуются.
"Подход к оценке подобных инцидентов остается взвешенным: не каждое сообщение подтверждается, ведь среди них встречаются случаи сознательных манипуляций или дезинформации", - отметили в ТЦК.
По состоянию на сейчас:
В ТЦК добавляют, что часть обращений может быть частью кампаний по дискредитации работы учреждений и срыва мобилизации.
Напомним, на днях Командование Сухопутных войск ВСУ ввело новые правила поведения и общения для военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Цель - уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуаций.
Также в Оперативном командовании "Запад" сообщили, что в Украине фиксируют рост случаев агрессии против военных. Последний из них произошел в Каменце-Подольском, где местные повредили авто ТЦК и напали на мобильную группу.
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