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Проверки ТЦК: большинство инцидентов за июнь назвали фейками

Фото: согласно статистике, большинство новостей инциденты с ТЦК манипулятивные (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

Большинство жалоб на работу ТЦК оказались фейками или манипуляциями. В июне только 14% инцидентов подтвердились после проверки.

Общая статистика

В Сухопутных войсках заявили, что по результатам проверки работы ТЦК и СП в июне 6 из 7 инцидентов (86%) связанных с ТЦК оказались манипуляциями, фейками и ИПСО.

За июнь только 14% инцидентов, связанных с их работой, подтвердились. Остальные - фейки, манипуляции и вражеские информационно-психологические операции (ИПСО).

По официальной статистике, из 42 сообщений только 6 оказались достоверными. Соответственно:

  • 1 человек отстранен от обязанностей,
  • 5 - привлечены к дисциплинарной ответственности,
  • 30 - находятся на этапе служебных расследований.

Статистика в Киеве

В рамках инициативы Командования Сухопутных войск ВСУ внедряется прозрачность и открытость в деятельности ТЦК, в частности во время мобилизационных мероприятий.

Как сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, за май было зафиксировано 33 инцидента, которые могут свидетельствовать о нарушениях со стороны работников центров.

Более половины из них (17 случаев) не подтвердились - речь идет о манипуляциях, фейках или враждебных информационно-психологических операциях. Зато 16 инцидентов подтверждены, большинство из них сейчас расследуются.

"Подход к оценке подобных инцидентов остается взвешенным: не каждое сообщение подтверждается, ведь среди них встречаются случаи сознательных манипуляций или дезинформации", - отметили в ТЦК.

По состоянию на сейчас:

  • 1 человек привлечен к ответственности,
  • 15 инцидентов находятся на стадии расследования,
  • увольнений или отстранений не было.

В ТЦК добавляют, что часть обращений может быть частью кампаний по дискредитации работы учреждений и срыва мобилизации.

Новый подход ТЦК

Напомним, на днях Командование Сухопутных войск ВСУ ввело новые правила поведения и общения для военнослужащих ТЦК во время мобилизационных мероприятий. Цель - уменьшить напряжение в обществе и избегать конфликтных ситуаций.

Также в Оперативном командовании "Запад" сообщили, что в Украине фиксируют рост случаев агрессии против военных. Последний из них произошел в Каменце-Подольском, где местные повредили авто ТЦК и напали на мобильную группу.

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