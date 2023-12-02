Водителям в Киеве напомнили, где патрульные измеряют скорость: список улиц

В Киеве патрульные продолжают борьбу с нарушениями скоростного режима. Скорость проверяют сразу по 10 адресам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал патрульной полиции Киева.
Правоохранители напоминают о том, что соблюдение правил дорожного движения - это обязанность каждого водителя, а халатность и дерзость на дороге может стоить жизни.
Также патрульные сообщают о том, что они продолжают активно фиксировать нарушение скоростного режима. В частности, на местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скорости с помощью специальных техсредств, всегда есть дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД''.
В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:
Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель, сбивший патрульного в Киеве, получил подозрение.
Также мы рассказывали о том, как украинцы могут отменить штраф за превышение скорости.