Водителям в Киеве напомнили, где патрульные измеряют скорость: список улиц

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм -канал патрульной полиции Киева.

Правоохранители напоминают о том, что соблюдение правил дорожного движения - это обязанность каждого водителя, а халатность и дерзость на дороге может стоить жизни.

Также патрульные сообщают о том, что они продолжают активно фиксировать нарушение скоростного режима. В частности, на местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скорости с помощью специальных техсредств, всегда есть дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД''.

В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам: