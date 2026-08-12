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В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

10:15 12.08.2026 Ср
1 мин
На столицу летят дроны, по меньшей мере, из двух направлений
aimg Елена Чупровская
Фото: в Киеве слышны взрывы (Getty Images)

В Киеве утром 12 августа раздались взрывы.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

О воздушной тревоге в Киеве объявили в 9:36. Также сообщалось, что на столицу летит с десяток дронов. Вероятно, они реактивны.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорят в КМВА.

Взрывы слышали также в пригороде, в частности, в Броварах.

Воздушные Силы предупредили о группах реактивных БПЛА в Черниговской и Черкасской областях. Все они направляются в Киевскую область.

Обновлено. Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила РБК-Украина, что горят склады в Броварском районе.

Глава КГГА Тимур Ткаченко добавил, что травмы в результате взрыва получил 65-летний мужчине. Он госпитализирован.

Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Запорожье и оставили людей без света.

К счастью, пострадавших нет.

Также мы писали, что ночью Россия выпустила по Украине несколько управляемых ракет, баллистику и более сотни дронов.

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