В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

О воздушной тревоге в Киеве объявили в 9:36. Также сообщалось, что на столицу летит с десяток дронов. Вероятно, они реактивны.

"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорят в КМВА.

Взрывы слышали также в пригороде, в частности, в Броварах.

Воздушные Силы предупредили о группах реактивных БПЛА в Черниговской и Черкасской областях. Все они направляются в Киевскую область.

Обновлено. Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила РБК-Украина, что горят склады в Броварском районе.

Глава КГГА Тимур Ткаченко добавил, что травмы в результате взрыва получил 65-летний мужчине. Он госпитализирован.