В Киеве раздаются взрывы на фоне атаки дронов

В Киеве утром 12 августа раздались взрывы.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
О воздушной тревоге в Киеве объявили в 9:36. Также сообщалось, что на столицу летит с десяток дронов. Вероятно, они реактивны.
"В Киеве раздается воздушная тревога из-за угрозы враждебных БпЛА. Просим киевлян направляться к укрытиям и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорят в КМВА.
Взрывы слышали также в пригороде, в частности, в Броварах.
Воздушные Силы предупредили о группах реактивных БПЛА в Черниговской и Черкасской областях. Все они направляются в Киевскую область.
Обновлено. Спикер ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан подтвердила РБК-Украина, что горят склады в Броварском районе.
Глава КГГА Тимур Ткаченко добавил, что травмы в результате взрыва получил 65-летний мужчине. Он госпитализирован.
Ранее РБК-Украина сообщало, что оккупанты уничтожили ТЦ "Эпицентр" в Запорожье и оставили людей без света.
К счастью, пострадавших нет.
Также мы писали, что ночью Россия выпустила по Украине несколько управляемых ракет, баллистику и более сотни дронов.