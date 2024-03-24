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В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

Фото: ЗРК Patriot (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве в ходе российской ракетной атаки раздались взрывы. КМВА сообщает о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и мэра столицы Виталия Кличко.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

"Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - написал Кличко.

Дополнено в 05:42: По информации мэра, в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место.

В Украине ночью 24 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о 14 бортах ТУ-95МС – носителях крылатых ракет.

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