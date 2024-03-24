В Киеве раздались взрывы, работает ПВО

В Киеве в ходе российской ракетной атаки раздались взрывы. КМВА сообщает о работе ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и мэра столицы Виталия Кличко.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.
"Взрывы в столице. Работает ПВО. Не покидайте укрытий", - написал Кличко.
Дополнено в 05:42: По информации мэра, в Деснянском районе столицы обломки ракеты упали в лесополосе. Пожарно-спасательные подразделения направляются на место.
В Украине ночью 24 марта объявлена масштабная воздушная тревога. Воздушные Силы сообщили о 14 бортах ТУ-95МС – носителях крылатых ракет.
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