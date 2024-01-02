В Киеве гремят взрывы. Работает ПВО

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - говорится в сообщении.

Обломки упали в двух районах столицы (оновлено 3:17)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице прогремели взрывы. В частности, в Деснянском районе горит обломок БПЛА на открытой местности. Все службы на месте.

В КГВА добавили, что в Деснянском районе, предварительно, есть возгорание на территории жилой застройки. Подразделения ГСЧС и полиции следуют на места вызовов. Вероятные повреждения и наличие пострадавших уточняется.

Также сообщается о падении обломков в Голосеевском районе столицы.

Ночная атака российскими дронами

В ночь на 2 января Россия выпустила по Украине несколько десятков ударных дронов. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы противовоздушной обороны.

В новогоднюю ночь российские войска применили рекордное количество ударных беспилотников типа "Шахед" – 90 единиц для атаки по Украине. В Воздушных силах ВСУ рассказали, что удалось сбить 87 дронов.

Однако в результате атаки все же разрушения и пострадавшие. В частности, в Одессе погиб подросток, а во Львове дотла сгорел музей Романа Шухевича и загорелся университет, где учился Степан Бандера.

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