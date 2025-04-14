В Киеве на IT Meets обсудили вызовы, с которыми сегодня сталкивается бизнес

В Киеве состоялось одно из главных мероприятий технологического сообщества Украины - IT Meets 2025 . В этом году событие объединило основателей технологических компаний, юристов, аналитиков и финансистов, чтобы обсудить вызовы, с которыми сегодня сталкивается бизнес, и пути адаптации к новым условиям. Партнером события выступила украинская ІТ-компания FAVBET Tech.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FAVBET Tech.

IT Meets является серией событий, посвященных темам развития ИТ-бизнеса, финансовых стратегий, правового регулирования и внедрения инноваций. Здесь участники имеют возможность делиться практическим опытом, обсуждать изменения в законодательстве и искать инструменты для масштабирования бизнеса в условиях нестабильного рынка.

Среди спикеров нынешнего мероприятия - Наталья Деникеева (Дія City), Дмитрий Козярин (Львовский ІТ Кластер), Дмитрий Белинский (Karandash), Артем Скрипник (FAVBET Tech), Кристина Жеруха (DevCom), Назар Гембара (BotsCrew), Святослав Кавецкий (Львовский ІТ Кластер) и другие.

В фокусе дискуссий - новые правила для контролируемых иностранных компаний, налоговые стратегии для технологических бизнесов, а также трансформация бизнес-моделей в ответ на глобальные экономические изменения. Особое внимание спикеры уделили обсуждению реальных кейсов, которые показывают, как украинские ІТ-компании адаптируются к новым условиям и используют изменения как возможности для роста.

"В условиях глобальных вызовов такие события как IT Meets становятся важными площадками для обмена опытом и формирования новых стратегий. Именно здесь формируется среда, в которой ИТ-отрасль может расти и влиять на экономику страны", - отметил CEO FAVBET Tech Артем Скрипник.

По словам СЕО, Favbet Tech с момента основания в 2022 году является активным участником украинского ІТ-комьюнити и поддерживает главные отраслевые мероприятия. В компании верят, что именно сотрудничество является путем к построению сильного и конкурентного рынка инноваций в Украине.

По итогам прошлого года Favbet Tech вошла в 50 крупнейших продуктовых ІТ-компаний Украины по версии рейтинга DOU. FAVBET Tech является активным участником украинского IT-сообщества, резидентом "Дія.City" и частью IT Ukraine Association, с которой вместе создали первый в Украине комитет по направлению AI. Входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков среди резидентов "Дія.City".