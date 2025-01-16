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В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за дрона

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за "Шахеды" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация запустила беспилотники по территории в Украине утром четверга, 16 января. В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, российская армия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Сначала тревога была объявлена в Сумской и Черниговской областях.

Однако в соответствии от вектора движения вражеских дронов - сигнал тревоги распространялся по регионам.

"Внимание! Киев, вражеский ударный БПЛА на город с востока", - сообщили в Воздушных силах.

Обновлено в 12:30.

В Киеве было объявлено об отбое тревоги.

Напомним, жителей областей где объявлена тревога просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также стоит напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

Напомним, вчера утром российская армия снова осуществила масштабную атаку, запустив 117 воздушных целей против Украины. Силы противовоздушной обороны (ПВО) смогли успешно уничтожить 77 из них.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов