В Киеве и многих областях Украины объявили тревогу из-за "Шахедов"

Сигнал тревоги по состоянию на 22:10 объявлен в Киеве и ряде регионов Украины. Карта воздушных тревог выглядит так:



Военные Воздушных сил тем временем сообщили о движении "Шахедов" по Украине:

до десяти групп ударных БпЛА через Черниговскую область в направлении Киевской области;

Чернигов - несколько групп БпЛА в пригороде;

"Шахеды" в направлении Миргорода и Кривого Рога;

Несколько групп из Кировоградской и Полтавской областей в сторону Черкасской области.

В то же время в Киевской области были замечены: