В Киеве на ходу загорелся автобус (фото)

В Киеве в пятницу, 3 мая, произошел пожар в Дарницком районе. Здесь прямо на ходу загорелся автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua .

По данным Telegram-канала, хотя и спасатели прибыли достаточно оперативно, автобус почти полностью выгорел.

"В Дарницком районе, возле ЗАГСа, на ходу вспыхнул автобус. Скорее всего, коммунальный", - говорится в сообщении.

Пожары в Киеве

Пожары в Киеве проходят на постоянной основе. К примеру, в марте этого года в Шевченковском районе Киева горела многоэтажка. Потом погибла женщина.

Кроме того, в декабре прошлого года спасатели потушили пожар, начавшийся в одном из столичных СТО. Одного из работников автосервиса госпитализировали с ожогами.

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