В Киеве хотят забирать укрытия у владельцев за недопуск людей во время тревоги

Он сообщил, что сегодня Киевсовет должен принять комплексный проект решения, касающийся укрытий. В частности, предупредить владельцев частных помещений, что в случае ненадлежащего их содержания или недопуска людей во время воздушной тревоги эти помещения у них могут быть изъяты.

Кроме того, депутаты должны обратиться к Кабмину и Верховной раде о законодательном введении уголовной ответственности за недопуск людей к укрытиям.

Также на заседании члены комиссии, отвечающие за проверку укрытий, которая еще идет, расскажут о результатах проведенной работы.

По словам Кличко, в течение 2022-23 годов в столице провели более 9 тысяч проверок укрытий. По их результатам районным администрациям предоставлялось поручение об оперативном устранении недостатков. В первую очередь речь шла об адресах, на которые поступали жалобы от киевлян.

К тому же главам районов систематически предоставлялись поручения о надлежащем контроле за состоянием укрытий - как коммунальной, так и государственной и частной форм собственности.

Главы РГА отчитывались о выполнении этих поручений и подавали заявки на финансирование ремонтных работ. Именно на это Киевсовет выделял средства.

Кличко заявил, что за 2022-2023 годы город выделил районам более 1,2 млрд гривен на ремонтные работы в сооружениях гражданской защиты.

А сейчас, по его словам, главы районов говорят, что у них мало полномочий и недостаточно средств. Причем РГА освоили на ремонт укрытий чуть более 10% средств, выделенных Киевсоветом в этом году, а это более 900 миллионов гривен.

Проверка укрытий в Киеве

В Киеве проверили около 73% укрытий, причем большинство из них остаются без свободного доступа.

Отметим, что проверку укрытий в столице и в целом по Украине инициировали после того, как во время российской атаки по Киеву в Деснянском районе погибли три человека. Они не смогли попасть в бомбоубежище в поликлинике, поскольку оно было закрыто.

Правоохранители открыли уголовное дело по этому факту. Суд арестовал охранника поликлиники и отправил под домашний арест руководителя поликлиники, его заместителя по технической части и заместителя главы Деснянской районной администрации.

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