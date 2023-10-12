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В Киеве хотят переименовать Воздухофлотский проспект

Фото: Воздухофлотский проспект в Киеве хотят переименовать (скриншот из видео)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве хотят переименовать Воздухофлотский проспект в честь Воздушных Сил ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Командный и личный состав воздушного командования "Центр", "Юг", "Восток" и "Запад" на пленарном заседании Киевского городского совета 5 октября обратились к депутатам и киевскому городскому голове Виталию Кличко, с просьбой о переименовании проспекта Воздухофлотского на проспект Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", - рассказал начальник КГВА

По его словам, военные обратились к главе столицы по поручению командующего Воздушными Силами Вооруженных Сил Украины Николая Олещука.

Для справки

Воздухофло́тский проспект - один из проспектов Киева. Простирается от улицы Черновола и проспекта Победы до аэропорта Киев. Проходит через Шевченковский и Соломенский районы.

Напомним, что 9 февраля депутаты Киевсовета переименовали еще 31 улицу, переулок, проспект и бульвар, названия которых связаны с Россией или советским прошлым.

Ранее сообщалось, что в декабре прошлого года в Киеве переименовали бульвар Дружбы народов и более 30 улиц.

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Киев