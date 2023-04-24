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В Киеве парень ударил девушку-баристу и хвастался "должностью в КГГА": ведомство ответило

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Киев, Понедельник 24 апреля 2023 23:10
В Киеве парень ударил девушку-баристу и хвастался "должностью в КГГА": ведомство ответило Иллюстративное фото: в Киеве парень ударил девушку-баристу и хвастался "должностью в КГГА" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве парень, который ударил девушку-баристу, заявлял о своей безнаказанности из-за "должности в КГГА". Эта информация оказалась неправдивой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Мужчина, ударивший сотрудницу кафе в Днепровском районе, не работает в КГГА. Владимир Шевченко был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и оказывает услуги в сфере питания", - сказано в сообщении ведомства.

В КГГА уточняют, что Владимир стажировался на позиции баристы в кафе. Парня уже уволили из заведения по просьбе мэрии.

"Подобное поведение неприемлемо ни среди сотрудников структурных подразделений КГГА, ни среди подрядчиков или партнеров городской администрации. У структур городских властей нулевая толерантность к насилию, и нам очень досадно, что такая ситуация произошла с работниками Bro Bar. Надеемся, что правоохранительные органы соответственно отреагируют на этот случай", - добавляют в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковске, который избил срочника.

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