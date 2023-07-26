В Киеве готовятся устанавливать трезубец на монументе "Родина-мать" (видео)

В Минкульте обнародовали видео подготовки к демонтажу советского герба с щита монумента "Родина-мать".

"Пока на столичном предприятии завершают изготовление трезубца, "Родина-мать готовится к историческим изменениям", - говорится в описании под видео.

Установка трезубца

В прошлом году в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР трезубцем на щите "Батькивщины-матери". 85% из опрошенных поддержали декоммунизацию.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита "Батькивщины-матери".

В Минкульте также показывали фото с производства, на которых видно, каким будет трезубец на монументе "Родина-мать".

Трезубец будут изготавливать из металла европейского производителя, ведь сталь, предоставленная "Запорожсталью", не отвечает техническим требованиям. Стоимость проекта составила 28 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.