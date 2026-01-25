В Киеве эвакуируют маломобильных жителей после атаки РФ

"В Деснянском районе Киева продолжается ликвидация последствий чрезвычайной ситуации, вызванной вражеской атакой 24 января 2026 года. Особое внимание уделяется одиноким маломобильным жителям, которые не способны к самообслуживанию", - заявил Максим Бахматов.

При оперативной координации Деснянской райгосадминистрации начат процесс временного переселения таких граждан в учреждения с альтернативными источниками питания и теплоснабжения.

"Сейчас согласие на переселение предоставили 11 лицам. Первые жители уже были приняты в Киевский гериатрический пансионат и Киевский пансионат ветеранов труда, которые предоставляют экстренно-кризисную социальную услугу поддержанного проживания", - добавил он.

Отдельно глава администрации поблагодарил за содействие в спасении маломобильных жителей района Министерство социальной политики Украины, заместителя председателя Киевской городской государственной администрации, Марину Хонду, Департамент социальной и ветеранской политики КГГА.