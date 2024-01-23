В Киеве эвакуируют дом из-за не сдетонировавшей боевой части ракеты в квартире
Спасатели проводят эвакуацию жителей одного из домов в Святошинском районе Киева. В квартире обнаружили боевую часть ракеты, которая не сдетонировала.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram- канал.
"В жилом доме в Святошинском районе в одной из квартир обнаружили не сдетонировавшую боевую часть ракету. Происходит эвакуация людей из дома", – написал он.
Ракетный удар 23 января
Напомним, российские войска утром 23 января нанесли ракетный удар по Украине.
По данным КГВА, в Киеве один человек погиб еще четыре раненых (большинство - с минно-взрывными травмами).
В Святошинском районе зафиксировано возгорание припаркованных автомобилей; возгорание квартиры в многоэтажном жилом доме; повреждение нежилой застройки
В Печерском районе - повреждение нежилого здания.
В Соломенском районе - повреждение жилого дома.
Как сообщил спикер КГВА Михаил Шаманов, удар по Киеву был комбинированным. Сначала были запущены крылатые ракеты, а затем - баллистические.