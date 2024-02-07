В Киеве двое погибших из-за ракетной атаки, - Зеленский

Глава государства отреагировал на сегодняшний массовый обстрел Украины. Под ударом врага находились шесть регионов Украины.

"В Николаеве десятки жилых домов разрушены, погиб один человек. В Киеве пострадали более десяти человек, по состоянию на данный момент известно о двух погибших", - отметил президент.

Он добавил, что под завалами многоэтажки в Киеве могут находиться люди. Также в столице повреждены некоторые коммуникации, в том числе высоковольтные кабели.

Зеленский отметил, что в Харьковской области из-за обстрелов пострадали два человека, один спасен. Во Львовской области без пострадавших, на месте попаданий работают спасатели.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Обязательно ответим России - террористы всегда будут чувствовать последствия своих действий. Спасибо всем нашим медикам, спасателям, коммунальным службам. Спасибо всем, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям", - добавил президент. .

Массированная атака

Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеские цели, включая 15 дронов, которые россияне выпустили еще с вечера.

На фоне ракетной атаки Польша поднимала в небо авиацию, а спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ракеты маневрировали в западных областях Украины, в том числе и к польской границе.

В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети.

Детальнее о последствиях массированной атаки - читайте в материале РБК-Украина.