В Киеве два "Шахеда" упали и не взорвались, их разрядила полиция (фото)
В Киеве в результате утренней массированной воздушной атаки России обнаружили два беспилотных летательных аппарата (БпЛА), которые упали и не взорвались. Правоохранителя уже разрядили боевые части дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления Национальной полиции Киева.
Один из беспилотников упал на крышу частного домовладения. К месту происшествия немедленно выехали взрывотехники, которые осторожно разрядили боевую часть дрона и сняли БпЛА с крыши.
Фото: в Киеве два "Шахеда" упали и не взорвались, их разрядила полиция (t.me/gunpKyiv)
Другой дрон упал на территорию пустыря и так же не взорвался. Его боевая часть, как и у первого, была позже разряжена.
Обстрел Украины
В ночь на 7 ноября российские террористы запустили против Украины 106 ударных БпЛА типа Shahed, в том числе и дронами неустановленного типа. Беспилотники были запущены из российских Курска, Орла, а также временно оккупированного Крыма.
К отражению атаки привлекались зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил.
По состоянию на 12:00 было подтверждено сбитие 74-х дронов в Киевской, Одесской, Николаевской и ряде других областей. 25 БпЛА были локально потеряны в разных регионах Украины.
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