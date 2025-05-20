В Киеве на два месяца частично ограничат движение: названа улица и даты

Дорожники будут ремонтировать проезжую часть - на участке от улицы Ивана Выговского в направлении улицы Белицкой. Работы будут выполнять поэтапно, с частичным ограничением движения транспорта в обоих направлениях. Полного перекрытия не предусмотрено.

Все работы запланированы при благоприятных погодных условиях.



Схема ограничения движения на улице Виктора Некрасова с 21 мая по 15 июля (инфографика: КК "Киевавтодор")

В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать ограничения при планировании маршрута.