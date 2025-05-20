В Киеве на два месяца частично ограничат движение: названа улица и даты

С 21 мая по 15 июля в Киеве частично ограничат движение транспорта на улице Виктора Некрасова. Работы продлятся почти два месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КК "Киевавтодор".
Дорожники будут ремонтировать проезжую часть - на участке от улицы Ивана Выговского в направлении улицы Белицкой. Работы будут выполнять поэтапно, с частичным ограничением движения транспорта в обоих направлениях. Полного перекрытия не предусмотрено.
Все работы запланированы при благоприятных погодных условиях.
Схема ограничения движения на улице Виктора Некрасова с 21 мая по 15 июля (инфографика: КК "Киевавтодор")
В "Киевавтодоре" просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и учитывать ограничения при планировании маршрута.
Напомним, в Киеве с 14 апреля до 30 июня частично ограничено движение транспорта в Оболонском районе. Ремонтные работы продолжаются на Большой Кольцевой дороге (от просп. Литовского до ул. Газопроводной) и на улице Зои Гайдай. Дорожники обновляют покрытие и наносят разметку. Ограничения внедряют поэтапно, чтобы сохранить проезд.
Также мы писали, что в Киеве с 5 апреля 2025 года до апреля 2026 года полностью перекроют движение транспорта и пешеходов на части проспекта Европейского Союза из-за строительства метро на Виноградарь. Изменят маршруты общественного транспорта, введя временную схему движения.
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