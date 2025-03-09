В Киеве второй день подряд фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха
В Киеве фиксируется высокий уровень загрязнения воздуха утром 9 марта. Такая ситуация наблюдается уже вторые сутки подряд.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, ГСЧС Киевской области.
"По состоянию на 8:00 9 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве высокий. Радиационный фон во всем городе в норме", - говорится в сообщении КГГА.
В частности, фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли).
"Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха", - констатируют в ведомстве.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха рекомендуется:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Добавим, что по данным ГСЧС Киевской области, за сутки в регионе произошли 136 возгораний травяного настила, почти 100 га уничтожено. Количество пожаров продолжает расти.
"В Фастовском районе погибла женщина, мужчина получил сильные ожоги", - констатируют спасатели.
Состояние воздуха в Киеве
В Киеве наблюдается временное ухудшение состояния воздуха, начиная с 8 марта. Уровень загрязненности фиксируют высокий.
В частности, по данным на утро 9 марта, учитывая шкалу измерения загрязнения воздуха, очень высокий уровень загрязнения фиксируется на левом берегу столицы.
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