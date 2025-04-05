В Киеве досрочно открывают 6 станций метро: когда заработает движение поездов

В Киеве уже завтра, 6 апреля, досрочно откроют 6 станций метро. Движение поездов будет восстановлено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.
"С завтрашнего дня, 6 апреля, движение поездов метро на участке "Лесная" - "Днепр" восстановят... Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно", - говорится в сообщении.
В КГГА проинформировали, что бригады работали в усиленном режиме - с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа.
Особое внимание было уделено безопасности. В частности, рабочие демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона.
"Сейчас продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к восстановлению работы метрополитена, в частности подача напряжения и проверка систем безопасности", - добавили в КГВА.
Напомним, вчера стало известно, что в эти выходные движение поездов между станциями метро "Лесная" и "Днепр" будет остановлено из-за ремонта Дарницкого путепровода. В частности, из-за демонтажа балок пролетных строений. Поэтомудля безопасности пассажиров 6 станций метро были закрыты.
Восстановление движения поездов анонсировали на понедельник, 7 апреля. Однако согласно вышеуказанной информации, метро откроют уже завтра.
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