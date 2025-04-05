В Киеве досрочно открывают 6 станций метро: когда заработает движение поездов

"С завтрашнего дня, 6 апреля, движение поездов метро на участке "Лесная" - "Днепр" восстановят... Благодаря слаженной работе строителей и технических служб опасные работы по демонтажу завершили досрочно", - говорится в сообщении.

В КГГА проинформировали, что бригады работали в усиленном режиме - с ночи пятницы непрерывно почти 24 часа.

Особое внимание было уделено безопасности. В частности, рабочие демонтировали аварийные балки и ригели над путями метро, которые представляли угрозу падения хрупкого бетона.

"Сейчас продолжаются завершающие строительные работы и подготовка к восстановлению работы метрополитена, в частности подача напряжения и проверка систем безопасности", - добавили в КГВА.