В Киеве ребенок умер в больнице во время подготовки к операции: что известно

Обстоятельства трагического происшествия

Согласно предварительной информации правоохранителей, около полугода назад малолетняя девочка сломала руку. Из-за этого возникла необходимость фиксации перелома с помощью металлической спицы.

Недавно ребенок травмировался снова, поэтому была запланирована повторная операция.

Вчера (в воскресенье, 17 августа) девочка находилась в помещении больницы в Оболонском районе Киева.

"Во время снятия гипса малолетней пациентке стало плохо, в результате чего врачами был введен ряд медицинских препаратов для стабилизации ее состояния", - рассказали в полиции.

Несмотря на это, состояние ребенка ухудшалось.

"Проведенные в течение почти трех часов реанимационные мероприятия не помогли, девочка умерла", - поделились в отделе коммуникации полиции Киева.

Реакция полиции на смерть девочки

Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работали:

следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка;

ювенальные инспекторы;

судебно-медицинский эксперт.

Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят:

причину смерти малолетнего ребенка;

качество предоставленных медицинскими работниками услуг.

Уточняется, что досудебное расследование осуществляется по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Процессуальное руководство осуществляется Оболонской окружной прокуратурой.