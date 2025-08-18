RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве ребенок умер в больнице во время подготовки к операции: что известно

В Киеве девочка умерла в больнице во время подготовки к операции (фото: kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В одной из больниц Киева 10-летняя девочка умерла во время подготовки к операции. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Обстоятельства трагического происшествия

Согласно предварительной информации правоохранителей, около полугода назад малолетняя девочка сломала руку. Из-за этого возникла необходимость фиксации перелома с помощью металлической спицы.

Недавно ребенок травмировался снова, поэтому была запланирована повторная операция.

Вчера (в воскресенье, 17 августа) девочка находилась в помещении больницы в Оболонском районе Киева.

"Во время снятия гипса малолетней пациентке стало плохо, в результате чего врачами был введен ряд медицинских препаратов для стабилизации ее состояния", - рассказали в полиции.

Несмотря на это, состояние ребенка ухудшалось.

"Проведенные в течение почти трех часов реанимационные мероприятия не помогли, девочка умерла", - поделились в отделе коммуникации полиции Киева.

Реакция полиции на смерть девочки

Правоохранители сообщили, что на месте происшествия работали:

  • следственно-оперативная группа территориального подразделения и столичного главка;
  • ювенальные инспекторы;
  • судебно-медицинский эксперт.

Сейчас в рамках следствия назначен ряд экспертиз, которые установят:

  • причину смерти малолетнего ребенка;
  • качество предоставленных медицинскими работниками услуг.

Уточняется, что досудебное расследование осуществляется по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины - ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Процессуальное руководство осуществляется Оболонской окружной прокуратурой.

Напомним, ранее в Одессе роженица заявила о ненадлежащей медицинской помощи со стороны врачей роддома, что, по ее словам, привело к смерти ее дочери.

Кроме того, мы рассказывали, что в Тернополе после операции под наркозом (из-за множественного кариеса зубов) умер маленький мальчик.

Читайте также, что известно о смерти мальчика в стоматологии Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНациональная полициядівчинкаОболонский районМедицинская помощьВрачиРебенок