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В Киеве действует ограничение по скорости. Какие штрафы "светят" за нарушение

Фото: какие размеры штрафов за нарушение скоростного режима в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С 1 ноября в Киеве действует ограничение скорости для автомобилистов не больше 50 км/ч. При этом, за нарушение придется заплатить штраф от 340 до 1700 грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Какаие штрафы действуют?

В полиции рассказали, что нарушение скоростного режима влечет за собой административную ответственность:

  • согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - штраф в размере 340 гривен;
  • согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - штраф 1700 гривен.

Как ездить правильно?

  • в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч;
  • в жилых и пешеходных зонах - до 20 км/ч.
  • вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч; 
  • в случае отделения проезжих частей друг от друга посредством разделительной полосы - не более 110 км/ч;
  • на автомагистралях максимально разрешена скорость движения до 130 км/ч.

Напомним, с 1 ноября в Киеве ввели единый скоростной режим для автомобилистов, который будет действовать до конца апреля. Скорость движения авто по городу теперь не должна превышать 50 км/ч. Детальнее о том, что изменилось в Украине с 1 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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