В Киеве некоторые автобусы изменили маршруты: что известно
Коммунальное предприятие "Киевпастранс" предупреждает жителей и гостей столицы, что маршруты некоторых автобусов в Киеве изменены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КП "Киевпастранс".
Какие автобусы в Киеве изменили маршруты
Украинцам рассказали, что в Киеве были запланированы продовольственные ярмарки:
- на улице Бульварно-Кудрявской;
- на улице Ивана Микитенко.
Учитывая это, сегодня, 14 января, от начала движения до окончания ярмарок, движение автобусов организовано иначе.
Маршрут №7 курсирует по трассе: железнодорожный вокзал "Центральный" - ул. Симона Петлюры - ул. Саксаганского - Галицкая площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Обсерваторная - ул. Сечевых Стрельцов - Львовская площадь - ул. Бульварно-Кудрявская - ул. Дмитриевская - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская - ул. Симона Петлюры - железнодорожный вокзал "Центральный".
Автобусный маршрут №7 (схема: kpt.kyiv.ua)
Отмечается, что с изменениями движения маршрут автобусов №7 будет курсировать еще в пятницу, 17 января.
Сегодня же по-новому курсируют также маршруты №46 и №112: от станции метро "Левобережная" и станции метро "Лукьяновская" до улицы Николая Кибальчича - по собственным маршрутам, а дальше - по улице Ирины Бекешкиной до транспортной развязки на пересечении с улицей Ивана Микитенко.
Автобусные маршруты №46 и №112 (схема: kpt.kyiv.ua)
"Приносим извинения за временные неудобства", - подытожили в коммунальном предприятии.
Напомним, ранее мы рассказывали, зачем в Харькове перекрасят весь муниципальный транспорт.
Читайте также, где в Украине самый дорогой проезд в транспорте.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.