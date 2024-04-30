В Киеве демонтируют памятник под бывшей "Аркой дружбы народов" (фото, видео)

В центре Киева приступили к демонтажу композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" (бывшее название "Арка дружбы народов").
Корреспондент РБК-Украина публикует фотографии и видео с места событий.
Отметим, что по оценкам КГГА, демонтаж памятника может занять несколько дней, поскольку его конструкция достаточно массивная. Она состоит из примерно 20 элементов, весящих около 6 000 - 7 000 кг.
Фото: коммунальщики в Киеве демонтируют композицию в честь Переяславской рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
К демонтажу памятника уже сегодня приступили коммунальщики. Перед этим специалисты предварительно провели изучение конструкции, чтобы сохранить целостность при демонтаже и не повредить ее.
Ожидается, что в дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.
Напомним, недавно Киевский городской совет принял решение о переименовании "Арка дружбы народов". Теперь она называется "Арка свободы украинского народа". Эта скульптурная композиция была построена в Киеве на территории Крещатого парка и изначально состояла из арки и двух скульптурных групп под ней. После чего она претерпела изменения.
Так, 24 ноября 2018 на "Арке Дружбы народов" украинские художники и правозащитники открыли инсталляцию "Трещина дружбы". Ее посвятили вопросу украинских политзаключенных, в частности режиссеру Олегу Сенцову, находившемуся в плену более пяти лет.
Денотировали позже и центральную в композицию - монумент с фигурами двух рабочих, символизировавших "воссоединение" Украины и России. Памятник был снесен в апреле 2022 года в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину.
Теперь же в Киеве приступили к демонтажу другой композиции - вытянутой по горизонтали гранитной стелы с многофигурной группой, в центре которой гетьман Богдан Хмельницкий и боярин Василий Бутурлин - московский посол. Эта группа создана по мотивам Переяславской рады 1654, одного из эпизодов процесса оформления украино-московского военно-политического союза.
Добавим, что в апреле 2024 года Министерство культуры и информационной политики признало бывшую "Арку дружбы народов" в Киеве не подлежащей занесению в Госреестр недвижимых памятников. Это означает, что монумент может быть демонтирован при необходимости.
Но перед этим в Департаменте культуры КГГА сообщили, что саму Арку не будут демонтировать, однако пространство возле нее получит новую концепцию.
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