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В Киеве демонтируют памятник Щорсу: фото

Фото: демонтированный монумент Щорсу будет храниться в Государственном музее авиации Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве столичные коммунальные службы начали демонтаж памятника большевистскому полководцу Николаю Щорсу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Для демонтажа сложной конструкции возможно временное частичное перекрытие движения по бульвару Тараса Шевченко.

В дальнейшем монумент будет храниться в Государственном музее авиации Украины им. О.К. Антонова.

 
Фото: в Киеве демонтируют памятник полководцу Николаю Щорсу (КГГА)

Корреспондент РБК-Украина побывал на месте событий. По его словам, столичные коммунальщики уже начали процесс демонтажа. Сколько времени займет демонтаж памятника - пока неизвестно.

 

Фото: памятник Щорсу в Киеве демонтируют 9 декабря
(Виталий Носач, РБК-Украина)

Демонтаж памятников российским деятелям в Киеве

Кабинет министров на заседании 10 ноября исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко, а также еще три пророссийских монумента, расположенных в столице.

15 ноября в Киеве на Берестейском проспекте демонтировали памятник российскому поэту и писателю Александру Пушкину.

В апреле 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях". Документ призван деколонизировать топонимию и упорядочить использование географических названий в населенных пунктах Украины.

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