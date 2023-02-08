В Киеве демонтировали памятник советского времени в центре города

По словам депутата Киевского горсовета Дмитрия Белоцерковца, город долго ждал решения Министерства культуры и информационной политики Украины, что позволит демонтировать советские и имперские памятники и вычеркнуть их из публичного пространства.

"Недавно состоялось долгожданное заседание экспертной комиссии Минкульта, на которой рассмотрели представление городской власти по снятию статуса объектов культурного наследия с памятников. И наконец на этой неделе Министерство культуры и информационной политики Украины признало памятники советскому генералу Ватутину и советскому летчику Чкалову в Киеве такими, которые не подлежат внесению в Государственный реестр культурного наследия", - сообщил Белоцерковец.

По его словам, городская власть Киева оперативно отреагировала на решение Минкульта относительно памятников Ватутину и Чкалову и ожидает решения по двум другим памятникам.

"Из-за национального статуса памятников Чкалова, Ватутина, Щорса и Пушкина город только в понедельник получил согласование Минкульта на демонтаж памятников Чкалова и Ватутина (без переноса захоронения). Наконец оперативно сегодня демонтируем Чкалова, который является классическим общесоветским героем, которого навязывали всем из москвы. Следующий - Ватутин. Потому ждем согласования по Пушкину и Щорсу", - написал Балоцерковец в Facebook.

Как сообщалось, Киевская городская власть уже давно обращалась в Министерство культуры и информационной политики Украины с просьбой предоставить разрешение на демонтаж советских и имперских памятников. На днях соответствующее решение наконец было принято Минкультом.