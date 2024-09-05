В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО

Утром, 5 сентября, в Киеве слышались звуки взрывов. По вражеским дронам работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации, канал мэра Киева Виталия Кличко и собственного корреспондента.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", - говорится в сообщении КМВА в 06:40.
Виталий Кличко в 06:42 подтвердил работу ПВО. Он также призвал людей находиться в укрытиях. Кроме того, Кличко отметил, что воздушная тревога в столице продолжается всю ночь.
Минутой позже в Telegram Воздушных сил ВСУ написали, что вражеский дрон замечен в пригороде Киева.
"В воздушном пространстве над столицей еще находятся несколько дронов. Не покидайте укрытий", - сообщил Кличко.
Карта воздушных тревог, по состоянию на 06:45, выглядит следующим образом.
Отметим, что этой ночью воздушная тревога в Украине длилась несколько часов длилась почти по всей территории страны. Ее причиной стали ударные беспилотники россиян, которые враг начал запускать еще с вечера 4 сентября.
Кроме того, несколько БпЛА россиян, которыми они атаковали нашу страну, пересекли границу Беларуси. Белорусские силы ПВО сбивали их над Гомельским районом.
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